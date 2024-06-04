FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası Başkanı Karahan için ilk! Faiz kararı, enflasyon... Meclis kürsüsüne çıkacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan için ilk! Faiz kararı, enflasyon... Meclis kürsüsüne çıkacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan için ilk! Faiz kararı, enflasyon... Meclis kürsüsüne çıkacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bugün toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BOTAŞ duyurdu: Türk Akım'da 12 günlük planlı bakımBOTAŞ duyurdu: Türk Akım'da 12 günlük planlı bakım
Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurduFatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu
5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Hande Erçel'in bacak gösterme çabası ve Sabancı'nın gerilimi! Sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'in bacak gösterme çabası ve Sabancı'nın gerilimi! Sosyal medyayı salladı

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu

'Talep artıyor' İşini bıraktı... Hobisi pandemiyle birlikte mesleği oldu

'Talep artıyor' İşini bıraktı... Hobisi pandemiyle birlikte mesleği oldu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan için ilk!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan için ilk!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.