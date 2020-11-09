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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:09 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Başkan Ağbal açıklamasında, 'TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, para politikasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." dedi.

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