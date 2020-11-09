Türk lirası varlıklar sıcak gündemle birlikte yeni haftaya hareketli başladı. Dolar ve euroda sert düşüş yaşanırken, borsada yükseliş devam ediyor.

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek" diye konuştu.

Saat 10:29 itibarıyla 8,1962'den el değiştiriyordu. Geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 10 liranın altına geriledi. Saat 10:29 itibarıyla 9.7571 seviyelerindeydi.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise yüzde 2,1 artışla 1.216 puandan güne başladı. Açılışın ardından alımlar artarken BİST 100, 1.220 puanı geçi.



