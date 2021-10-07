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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı

07.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yatırımcılarla toplantı düzenledi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek. Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz."

ÇEKİRDEK ENFLASYON MESAJI

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama gördüklerini belirtti. Kavcıoğlu "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." dedi.

Kavcıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Emtia fiyatlarındaki artış tüm üreticilerin maliyetlerini artırdı. Öncü göstergeler 3. Çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebinde etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerinde ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Kredi büyümesi belirgin yavaşlamayı işaret ediyor. Para Politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik. Rezervlerimiz 85 milyar dolar seviyesinden 122 milyar dolar seviyesine ulaştı, kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar TL'ye yakın artış kaydetti, döviz mevduatı ise görece sınırlı bir artış gösterdi.

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