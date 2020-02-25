FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sektörel yayılımdaki iyileşme ile birlikte sürdüğüne işaret ederek, "Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı "Makroekonomik Görünüm, Para Politikası ve Sürdürülebilir Büyüme" başlıklı konuşmasında, "Canlanan iktisadi faaliyet ve yatırım talebindeki toparlanma işaretlerine paralel olarak, firma kredilerindeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altını çizmek isterim. İhracat ve verimlilik odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme konusuna geçmeden önce, makroekonomik görünüme dair bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde para politikası duruşumuzu kısaca şöyle özetlemek isterim.

"Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşumuzun sürdürülmesi gerekiyor.

"Bu çerçevede, parasal duruşumuzu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

"Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçlarımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz."

Uysal konuşmasında şu konuların altını çizdi:

• İktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi sektörel yayılımdaki iyileşme ile birlikte devam etmektedir

• Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

• Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

• Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.

• Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

• Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

• Dış ticaret ve verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme için kritik önemdedir.

• İmalat sanayinde ihracat oranı yüksek olan firmaların verimlilik ve kâr marjları yüksektir.

• Pazar çeşitlendirme esnekliği ihracat artışını desteklemektedir. Türkiye G20 ülkeleri arasında pazar çeşitlendirmesinde en başarılı ülkelerden birisidir.

• Ülke bazlı ihracat yoğunlaşmasının azalması ekonomimizin dayanıklılığını artırmaktadır.

• Dinamik ihracat yapımız sayesinde Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay belirgin bir şekilde artmaktadır.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye’ye dönüyorKoronavirüs sonrası siparişler Türkiye’ye dönüyor
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon,

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Türkiye'den dünyaya 'Korona virüsü tulumu', siparişleri yetiştiremiyorlar

Türkiye'den dünyaya 'Korona virüsü tulumu', siparişleri yetiştiremiyorlar

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Dün zam gelmişti, bugün indirim geldi

Dün zam gelmişti, bugün indirim geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
körler sağırlar birbirini agirlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

Dün zam gelmişti, bugün indirim geldi

Rekor üstüne rekor kırıyor! Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL

Rekor üstüne rekor kırıyor! Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL

Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye’ye dönüyor

Koronavirüs sonrası siparişler Türkiye’ye dönüyor

Koronavirüs Türkiye'nin dünya ticaretindeki rolünü artıracak

Koronavirüs Türkiye'nin dünya ticaretindeki rolünü artıracak

Köprü ve otoyollardan ocakta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyollar para bastı

Türkiye'de piyasalarda koronavirüs ve İdlib etkisi

Türkiye'de piyasalarda koronavirüs ve İdlib etkisi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.