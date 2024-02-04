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Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj: 'Parasal sıkılık' ve 'fiyat istikrarı' vurgusu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.02.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan ilk açıklamasını yaptı. Karahan açıklamasında 'parasal sıkılık' ve 'fiyat istikrarı'na dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj: 'Parasal sıkılık' ve 'fiyat istikrarı' vurgusu

Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj geldi.

Karahan ilk değerlendirmesinde, “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Karahan'ın 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği de duyuruldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karahan'ın görevine başladığını duyurarak şu paylaşımı yaptı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Fatih Karahan
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