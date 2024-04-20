Merkez Bankası Brezilya ve Kazakistan ile mutabakat imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Brezilya ve Kazakistan merkez bankalarıyla mutabakat zaptı imzaladı.

TCMB'den yapılan açıklamalara göre, TCMB ve Brezilya Merkez Bankası arasında 19 Nisan 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Başkan Fatih Karahan ile Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Vaşington şehrinde Mutabakat Zaptına imza atıldı.

KAZAKİSTAN MERKEZ BANKASI

TCMB'den yapılan bir başka açıklamaya göre, aynı tarihte Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile de merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Başkan Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Vaşington şehrinde Mutabakat Zaptına imza atıldı.

İki açıklamada da, "Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





