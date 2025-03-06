Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Nefesler tutuldu, geri sayım başladı, 7'den 70'e herkes bunu bekliyor...

Nefesler Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı için tutuldu. Şubat ayında kurul toplantı gerçekleştirmezken bugün yılın ikinci kararını açıklayacak. Aralık ayından beri devam eden faiz indirim sürecinde Merkez Bankası’nın bugün nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir faiz indirimi açıklayacağı tahmin edilirken milyonların gözü saat 14.00’da açıklanacak olan politika faizi kararında olacak.

Merkez Bankası Aralık ve Ocak aylarında faiz indirerek politika faizini yüzde 45’e düşürmüştü. Şubat ayında toplantı düzenlemeyen Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı karar öncesi birçok kuruluş tahminlerini açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

20 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen AA Finans’ın anketinde politika faizinin 250 baz puanlık bir indirim ile yüzde 42,5’e çekileceği tahmin edilmişti.

DEV BANKALARDAN TAHMİNLER

ABD’li banka Morgan Stanley ise bugün Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir indirime imza atacağını ve yıl sonu politika faizinin yüzde 30,5 olacağını tahmin ettiğini açıkladı. JP Morgan ise Mart ve Nisan aylarında Merkez Bankası’ndan 250’şer baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini ve geriye kalan toplantılarda 200’er baz puanlık bir faiz indiriminin olabileceğini kaydetti.

Alman bankası Deustche Bank ise bugün 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 olan bankanın yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 32.5 olarak belirlendi.

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için PPK çizelgesi ise şu şekilde:

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2020

11 Aralık 2025

Bugün Merkez Bankası politika faizini saat 14.00’da açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Şubat’ta düzenlenen Enflasyon Raporu toplantısında faiz indiriminde gerekli sıkılacağı koruyacaklarını ve enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek faiz indirimi için ‘Otopilotta değiliz’ ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler Merkez Bankası’nın bugün alacağı politika faizi kararına çevrildi.