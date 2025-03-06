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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Nefesler tutuldu, geri sayım başladı, 7'den 70'e herkes bunu bekliyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.03.2025 08:08
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Merkez Bankası bugün saat 14.00’da politika faizini açıklayacak. Milyonların heyecanla beklediği karara saatler kalmışken piyasaların beklentisi 250 baz puanlık bir faiz indirimin duyurulması. Peki, dünya bankalarının Merkez Bankası’nın kararı öncesi tahminleri ne yönde? Merkez Bankası Şubat ayında PPK düzenlememişti. Son dönemde neler yaşandı? İşte detaylar…

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Nefesler tutuldu, geri sayım başladı, 7'den 70'e herkes bunu bekliyor...

Nefesler Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı için tutuldu. Şubat ayında kurul toplantı gerçekleştirmezken bugün yılın ikinci kararını açıklayacak. Aralık ayından beri devam eden faiz indirim sürecinde Merkez Bankası’nın bugün nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir faiz indirimi açıklayacağı tahmin edilirken milyonların gözü saat 14.00’da açıklanacak olan politika faizi kararında olacak.

Merkez Bankası Aralık ve Ocak aylarında faiz indirerek politika faizini yüzde 45’e düşürmüştü. Şubat ayında toplantı düzenlemeyen Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı karar öncesi birçok kuruluş tahminlerini açıkladı.

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MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

20 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen AA Finans’ın anketinde politika faizinin 250 baz puanlık bir indirim ile yüzde 42,5’e çekileceği tahmin edilmişti.

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DEV BANKALARDAN TAHMİNLER

ABD’li banka Morgan Stanley ise bugün Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir indirime imza atacağını ve yıl sonu politika faizinin yüzde 30,5 olacağını tahmin ettiğini açıkladı. JP Morgan ise Mart ve Nisan aylarında Merkez Bankası’ndan 250’şer baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini ve geriye kalan toplantılarda 200’er baz puanlık bir faiz indiriminin olabileceğini kaydetti.

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Alman bankası Deustche Bank ise bugün 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 olan bankanın yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 32.5 olarak belirlendi.

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Merkez Bankası’nın 2025 yılı için PPK çizelgesi ise şu şekilde:
23 Ocak 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2020
11 Aralık 2025

KARAHN

Bugün Merkez Bankası politika faizini saat 14.00’da açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Şubat’ta düzenlenen Enflasyon Raporu toplantısında faiz indiriminde gerekli sıkılacağı koruyacaklarını ve enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek faiz indirimi için ‘Otopilotta değiliz’ ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler Merkez Bankası’nın bugün alacağı politika faizi kararına çevrildi.

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Merkez Bankası Faiz kararı
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