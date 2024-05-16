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Merkez Bankası döviz rezervleri 7,55 milyar dolar arttı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 14:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından, geçen haftayı artışla tamamladı.

Merkez Bankası döviz rezervleri 7,55 milyar dolar arttı

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.

RESMİ REZERV VARLIKLARI DA ARTTI

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 124,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 58,7 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7,0 artarak 58,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası rezerv
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