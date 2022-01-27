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Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

27.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 94 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 722 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçtiğimiz hafta 70 milyar 702 milyon dolar olan rezervler, 21 Ocak ile sona eren haftada 70 milyar 796 milyon dolara geldi. TCMB altın rezervleri 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 549 milyon dolarken 109 milyar 814 milyon dolar oldu.

NET REZERVLER ARTTI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 722 milyon dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 7 milyar 547 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 21 Ocak ile sona eren haftada 9 milyar 269 milyon dolara geldi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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