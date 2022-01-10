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Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik, bugün tedavüle girdi

10.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait yeni 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle gireceğini duyurdu. TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik, bugün tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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