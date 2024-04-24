Merkez Bankası duyurdu: Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra ilk!

Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 58,31 artış kaydetti. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189,1 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı.

Enflasyondan arındırıldığında Şubat ayında reel azalış yüzde 5,1 olarak kaydedildi.

REEL GETİRİ SADECE ANKARA'DA

Büyük illere bakıldığında yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,9 arttı. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı.

Ankara'yı yüzde 57,4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45,6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu.

Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





