FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası duyurdu: Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra ilk!

Merkez Bankası duyurdu: Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra ilk!

24.04.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre konut fiyat artışı 2019 Aralık'tan bu yana ilk kez enflasyonun ardında kaldı. Şubat ayında bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 58,31 oldu.

Merkez Bankası duyurdu: Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra ilk!

Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 58,31 artış kaydetti. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189,1 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı.

Enflasyondan arındırıldığında Şubat ayında reel azalış yüzde 5,1 olarak kaydedildi.

EMLAK (33)

REEL GETİRİ SADECE ANKARA'DA

Büyük illere bakıldığında yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,9 arttı. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı.

Ankara'yı yüzde 57,4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45,6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu.

Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depoyu dolduracaklar beklesin! İndirim geliyorDepoyu dolduracaklar beklesin! İndirim geliyor
Yerli turistler geçen yıl seyahate 229,8 milyar lira harcadıYerli turistler geçen yıl seyahate 229,8 milyar lira harcadı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları emlak
En Çok Okunan Haberler
Kapıyı geç açınca şüphelendi! Mutfak tezgahının altında yakaladı

Kapıyı geç açınca şüphelendi! Mutfak tezgahının altında yakaladı

Soylu sessizliğini bozdu! İsim verdi: Ya siz deli misiniz?

Soylu sessizliğini bozdu! İsim verdi: Ya siz deli misiniz?

'Hindiler, kuzular...' Dün akşama damga vurdu!

'Hindiler, kuzular...' Dün akşama damga vurdu!

Gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor

Gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor

Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak

Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak

Depoyu dolduracaklar beklesin! İndirim geliyor

Depoyu dolduracaklar beklesin! İndirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.