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Merkez Bankası faiz karar toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Gözler Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklamasına çevrildi

18.02.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı, 2023 yılı ikinci Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanacak. Şubat ayı faiz karar açıklaması kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapan vatandaşlar kararın ne yönde olacağını merak ediyorlar. Merkez Bankası faiz karar toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz karar toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Gözler Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklamasına çevrildi

Merkez Bankası Şubat ayı faiz karar toplantısı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yatırımcılar, TCMB'nin Şubat ayında ne karar vereceğini merakla bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

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Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

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