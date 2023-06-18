MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı Haizran ayında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Haziran ayı PPK toplantısına ilişkin internette yaptıkları "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" gibi sorgulamalara hız verdi. İşte Merkez Bankası faiz kararının netleşeceği PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.





MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

