MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı Haizran ayında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Haziran ayı PPK toplantısına ilişkin internette yaptıkları "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" gibi sorgulamalara hız verdi. İşte Merkez Bankası faiz kararının netleşeceği PPK toplantısı tarihi...
Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024