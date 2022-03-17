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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

17.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararının bugün belli olması bekleniyor. Merkez Bankası toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında düzenlenecek. Önceki gün Fed faiz kararının ardından piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararı ve faiz karar metnine odaklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Mart 2022 Merkez Bankası faiz kararı için açıklama yapılması bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararı için açıklamada bulunacak. Faiz toplantısının ardından saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini açıklamış olacak. Faiz karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak. Ekonomistler faiz kararı haricinde faiz karar metnindeki ifadelerin önemine dikkat çekmekte.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

2022 MART MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı için piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış oldu. Yapılan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü.

Merkez Bankası Ocak ve Şubat 2022 faiz toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

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TCMB
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