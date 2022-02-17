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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Şubat Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?

17.02.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının açıklanması için beklenen gün geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantı sonucunda faiz kararı belli olacak. Yurt içi piyasalarını yakından ilgilendiren bu karar için nefesler tutuldu. Merkez Bankası faiz kararı döviz kurları dahil pek çok alanı etkisi altına alacak. İşte Merkez Bankası faiz kararına dahil merak edilenler!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Şubat Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Döviz kurları ve altın fiyatları dahil pek çok ürünü etkileyecek olan faiz kararı piyasanın gündeminde yer alan en önemli konu. Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararında TCMB faizleri sabit seviyede tutulmuştu. Bu ay ise ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararına dahil bilmek istediğiniz her şeyi haberimizde yer verdik.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT 2022 FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

TCMB’nin PPK toplantısı şubat ayında 17 Şubat 2022 Perşembe günü yapıldı. Faiz kararı da 17 Şubat Perşembe yani bugün saat 14:00’te duyuruldu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; şubat ayı faiz kararı faizlerin sabit tutulması yönünde oldu.

2021 YILINDA FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl yani 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuştu. Faiz kararı Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan toplantılarda da yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabitlendi.

Aynı yılın Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e indirildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren TCMB 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15’e çekti.

Son olarak da Aralık ayında faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14’e düşürülmüş oldu.

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