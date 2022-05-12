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Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

12.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez bankası faiz kararı gündemde yer alıyor. Türkiye iç piyasasını etkileyen ve dolar kuru üzerinde etkisi olan faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay yapılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı için araştırmalar başladı. Merkez bankası mayıs ayı faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. İşte haberin detayları!

Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için gün sayılıyor. Ocak ayından beri PPK toplantısından faiz kararı sabit olarak çıkıyordu. Yüzde 14 oranında tutulan faizler için birçok beklenti yer alıyor. Faiz kararı, aynı zamanda dolar üzerinde de büyük etkisi bulunuyor. Böylece vatandaşlar, faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI NİSAN KARARI NE OLMUŞTU?

Nisan kararında Merkez Bankası faizleri sabit tutmaya karar vermiş, faizler 14 olarak güncellenmişti. Son 4 aydır Merkez Bankası faizleri sabit tutuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB para politikası toplantısı bu ay 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Yapılan anketler sonucu Merkez Bankası'nın bu ay da faizi sabit tutacağını gösteriyor.

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