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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

08.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ay açıklanan Merkez Bankası faiz kararı bu ay da ilgiyle takip ediliyor. Haziran 2022 faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası araştırılmaya başlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Para Politikası Kurulu toplantısı bu ay da ilgiyle takip ediliyor. Haziran ayında Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacağı da araştırılmaya başlandı. Alınan kararların pek çok ürünün fiyatını etkilemesi karara yönelik sorgulamaları arttırdı. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, belirlenmiş olan takviminde yer alan bilgilere göre 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

FAİZ ARTIŞI YAPILMAYACAK

Açıklamalarla beraber faiz artışı yapılmayacağını duyurmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." dedi.


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