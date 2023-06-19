Merkez Bankası faiz kararı bankaları beklemeye aldırdı! ATO Başkanı 'Kredi vermiyorlar' dedi, bu sözlerle çağrıda bulundu: 'Zaman yok...'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu, toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi. Toplantıda bankaların regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konuları gündeme getirmesi beklenirken Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Baran özel bankalara seslenerek, kredi musluklarını açması gerektiğini bildirdi.

BANKALAR KREDİ VERMEK İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Baran yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hem özel hem kamu bankalarının faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, mevduat toplamak konusunda tüm bankaların istekli olduğunu ancak konu kredi vermeye gelince özel bankaların kamu bankalarının gerisinde kaldığını belirtti.

Son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran üyelerin olumlu sonuç alamadığını ifade eden Baran, "Bankalar, Merkez Bankasının faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür. Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının ülke ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var" değerlendirmelerinde bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 22 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Haziran Perşembe günü politika faizini belirlediği aylık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yapacak. PPK ilk kez Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önderliğinde toplanacak. Ekonomistler ise bankanın yüzde 8,50 seviyesinde olan faizleri en az yüzde 15 seviyesine yükseltmesini bekliyor.



