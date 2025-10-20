Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: İndirim sinyalleri artıyor, piyasalar perşembeyi bekliyor

Ekim 2025 PPK Toplantısı Öncesinde Ekonomistler Farklı Senaryoları Değerlendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanarak faiz kararını açıklayacak. Gözler, saat 14:00'te duyurulacak olan bu kritik kararda. Eylül ayında gerçekleştirilen bir önceki toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5'e indirilmişti. Piyasalar, bu toplantıda da bir indirim bekliyor, ancak indirim miktarı konusunda farklı görüşler hakim.

Ekonomistlerin Ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde. Ancak beklentiler yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında geniş bir yelpazede dağılıyor.

İndirim olup olmayacağı, indirim miktarının ne olacağı ve TCMB'nin gelecek aylara dair vereceği sinyaller, piyasaların yönünü belirleyecek. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentileri ve küresel ekonomik gelişmeler, TCMB'nin karar alma sürecinde etkili olacak.

Piyasa beklentisi 100-150 baz puan civarında bir indirim yönünde olsa da, bazı ekonomistler daha temkinli bir yaklaşım bekliyor. Enflasyonun hala yüksek seyretmesi ve küresel belirsizlikler, Merkez Bankası'nı daha ihtiyatlı olmaya itebilir.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Beklenti, bir faiz indirimi yönünde olsa da, indirim miktarı ve TCMB'nin gelecekteki politikalarına dair vereceği sinyaller, piyasaların yönünü belirleyecek.