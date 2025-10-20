FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: İndirim sinyalleri artıyor, piyasalar perşembeyi bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi gözeterek bir faiz indirimi bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: İndirim sinyalleri artıyor, piyasalar perşembeyi bekliyor

Ekim 2025 PPK Toplantısı Öncesinde Ekonomistler Farklı Senaryoları Değerlendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanarak faiz kararını açıklayacak. Gözler, saat 14:00'te duyurulacak olan bu kritik kararda. Eylül ayında gerçekleştirilen bir önceki toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5'e indirilmişti. Piyasalar, bu toplantıda da bir indirim bekliyor, ancak indirim miktarı konusunda farklı görüşler hakim.

Ekonomistlerin Ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde. Ancak beklentiler yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında geniş bir yelpazede dağılıyor.

İndirim olup olmayacağı, indirim miktarının ne olacağı ve TCMB'nin gelecek aylara dair vereceği sinyaller, piyasaların yönünü belirleyecek. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentileri ve küresel ekonomik gelişmeler, TCMB'nin karar alma sürecinde etkili olacak.

Piyasa beklentisi 100-150 baz puan civarında bir indirim yönünde olsa da, bazı ekonomistler daha temkinli bir yaklaşım bekliyor. Enflasyonun hala yüksek seyretmesi ve küresel belirsizlikler, Merkez Bankası'nı daha ihtiyatlı olmaya itebilir.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Beklenti, bir faiz indirimi yönünde olsa da, indirim miktarı ve TCMB'nin gelecekteki politikalarına dair vereceği sinyaller, piyasaların yönünü belirleyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüsü ve yemesi güzel, kilosu 150 TLGörüntüsü ve yemesi güzel, kilosu 150 TL
ABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendiABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendi

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.