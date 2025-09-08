FİNANS

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi şekilleniyor: Piyasalar 200 baz puanlık indirim bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı öncesinde piyasalar hareketli. Bloomberg HT'nin anketine göre, kurumlar ağırlıklı olarak 200 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Enflasyon verileri ve siyasi gelişmeler ışığında TCMB'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Eylül Ayı Faiz Kararı Öncesinde Analistler ve Kurumlar Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 Eylül ayı faiz kararı, piyasaların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve Eylül ayının başındaki siyasi gelişmeler, TCMB'nin alacağı kararın önemini daha da artırdı. Bu gelişmeler ışığında, Bloomberg HT'nin yaptığı faiz anketi, piyasa beklentilerini gözler önüne seriyor.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin 11 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında politika faizini 200 baz puan indirerek %41'e çekmesi yönünde. Ankete katılan kurumların en düşük faiz beklentisi %40 olurken, en yüksek beklenti ise %41 olarak belirlendi. Bu durum, piyasada genel olarak bir faiz indirimi beklentisinin hakim olduğunu gösteriyor. Ancak, enflasyonun yüksek seyretmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler, TCMB'nin karar alma sürecini zorlaştırıyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararında enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme ve finansal istikrar arasındaki dengeyi gözetmesi gerektiğini vurguluyor. Faiz indiriminin ekonomik aktiviteyi destekleyeceği düşünülse de, enflasyonun kontrol altında tutulması da büyük önem taşıyor. TCMB'nin alacağı karar, önümüzdeki dönemde Türk ekonomisinin yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak.

Piyasalar, TCMB'nin iletişimini ve gelecek dönem politikalarına dair vereceği sinyalleri de yakından takip edecek. Özellikle yıl sonu faiz beklentileri, yatırımcıların ve tüketicilerin geleceğe yönelik planlarını şekillendirmede önemli bir etken olacak. Bloomberg HT anketine göre yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti ise %36 seviyesinde bulunuyor. Bu da önümüzdeki aylarda faiz indirimlerinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Bloomberg HT anketine göre ağırlıklı beklenti 200 baz puanlık bir indirim yönünde olsa da, enflasyon ve siyasi gelişmeler TCMB'nin kararını etkileyebilecek önemli faktörler olarak öne çıkıyor. TCMB'nin alacağı karar, Türk ekonomisinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

