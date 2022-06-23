Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması ve faizin yine sabit bırakılıp bırakılmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı öngörülüyordu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapıldı. Alınan karar saat 14.00'te duyuruldu.

TCMB FAİZİ YİNE SABİT TUTTU

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

