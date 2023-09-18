Merkez Bankası faiz kararı ne olur? ‘Enflasyonla mücadelede hayal kırıklığı yaratacak’ diyerek duyurdular: Piyasa sert bir açıklama istiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN TAHMİN

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,5 ile yüzde 30, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.

PPK METNİNDE ŞAHİN AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Dinamik Yatırım ekonomistlerinin yaptığı değerlendirmede, Eylül toplantısının Merkez Bankası'nın bundan sonra da büyük adımlarla parasal sıkılaştırmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili fikir vermesi açısından piyasa adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Beklentilerinin 500 baz puanlık artış ile politika faizinin yüzde 30’a yükseltilmesi olduğunu dile getiren ekonomistler, “Bizim beklentimize paralel bu beklentinin altında bir faiz artışı enflasyonla mücadele adına hayal kırıklığı yaratacaktır. Hatırlatmak gerekirse tüketici enflasyonu Temmuz’da yüzde 9.5, Ağustos’ta yüzde 9,1 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmişti. Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 65’in de üzerine yükseldi. Enflasyon beklentilerindeki bozulmaya istinaden Merkez Bankası’nın hem kuvvetli bir faiz artışı yapmasını hem de açıklama metninde şahin bir tonda mesaj vermesini bekleriz” açıklamasında bulundular.



