Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi olur mu? Uzman isim açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? TCMB faiz indirimi yapar mı? Merkez Bankası faiz beklentisi ne? Piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevirmişken çok sayıda kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Hande Dağ

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalar TCMB'nin faiz kararına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı ya da bir faiz artışı ihtimalinin olup olmadığı merak ediliyor. Uzman isimden de Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"YARIN BEN BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORUM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ben bir faiz indirimi beklemiyorum. Merkez Bankası'nın yarın pas geçeceğini düşünüyorum. Eğer bu savaş olmasaydı, son gelen Şubat ayı enflasyonuyla birlikte 100 baz puanın bile ben masada olacağını düşünüyordum. Çünkü evet yani şubat ayı enflasyonuna baktığımızda artılar var, eksiler var ama şubat ayı enflasyonu savaş olmasaydı Mart'ta enflasyonda daha ılımlı bir seyre geçeceğimize dair sinyaller vermişti. Bu nedenle 50 baz puan bekliyordum Şubat ayı enflasyon öncesi. Ama Şubat ayı enflasyonunu görünce tabii o dönem savaş vardı ama 100 baz puan da olabilirmiş aslında dedim. Ama savaş olduğu için, petrol fiyatlarını yukarı çektiği için ve petrol fiyatları bizde enflasyonu yukarı çektiği için her ne kadar tırnak içerisinde eşel mobil sistemi de olsa doğrudan ve dolaylı etkileri olmaya devam edecektir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın en azından enflasyon beklentilerini kontrol altına alma, kur üzerinde yukarı yönlü baskıyı azaltma adına ben pas geçeceğini düşünüyorum. Pas geçerken de şahin bir pas geçme olacaktır. Karar metni önemli olacaktır. Karar metninde daha şahinliği gördüğümüz, tonun daha şahine dönüştüğü, temkinlilik düzeyinin arttığı bir metin olma ihtimalini güçlü görürüm. Elbette ki jeopolitik riskler karar metnine girecektir ve burayı izliyoruz diyecektir.

"HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ BENİM İÇİN"

Enflasyon tarafı önemli. Bakın şimdi Mart ayı enflasyonu %2'ye yakın bekliyorduk savaş öncesi ama petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yüzde 5'lerin üzerinde bile enflasyon gelebileceğini düşünen görüşler olduğunu görüyoruz. Acaba Merkez Bankası ne düşünüyor? Bence enflasyon tarafında Mart ayına ilişkin yönlendirmesi şahin olursa açıkçası bu da piyasalarda diri duruşu sağlayabilir. Onun için şimdilik pas geçip şahin pas geçerek geleceği iyice belirsizleştirerek bir aksiyon alacaktır. Şu da tartışılıyor; acaba yarın bir sürpriz faiz artışı görür müyüz? Şu an ben ona gerek olduğunu düşünmüyorum. İzleyip görecektir. Gerekirse bunu belki bir sonraki faiz artışı ya da faiz kararına Nisan'da yapar diye düşünüyorum açıkçası. Savaşın gidişatıyla çok ilgili. Bakın eğer biz bugün şunu görüyor olsaydık; pazartesi günkü o 100 dolarların üzerine dengelenen petrol fiyatı size şunu çok net söylerdim, Merkez Bankası hiç gözünün yaşına bakmaz, faiz artırır derdim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim; faiz artışı gelirse hiç sürpriz olmaz bu arada benim için, olasılığı düşük ama şaşırmam. Demek ki derim ki Merkez Bankası'nın gördüğü bir gerçekten önemli bir nokta var diye düşünürüm burada. Çünkü neden? Merkez Bankası piyasaya göre biraz daha olumlu bakıyordu savaştan önce enflasyon tarafına. Dolayısıyla kalkıp daha olumlu, 3 puan zaten örtülü faiz artışı yaptı Merkez Bankası teknik olarak. Bir de bunun üzerine ek bir faiz artışı daha yapıyorsa ya rezervler tarafında, kur tarafında ciddi anlamda bir sıkıntı olmasını önlemek adına yapılıyor ya da gerçekten Mart ayına dair enflasyon tarafında belirgin bir yükseliş bekliyor olacaktır. Onun için şimdilik dediğim gibi yani bence düşük olasılık ama olursa da bir faiz artışı olursa da hiç şaşırtıcı olmaz ama benim için"

TCMB Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı merkez bankası faiz
