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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

02.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ile toplantının hangi tarihte, saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 Ağustos ayının TCMB toplantı tarihi belli oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere TCMB temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 14'te bıraktı. TCMB PPK Toplantı kararı tarihleri merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, her ay düzenli olarak yapılan toplantıya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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TCMB merkez bankası faiz kararı ne olur
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