Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere TCMB temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 14'te bıraktı. TCMB PPK Toplantı kararı tarihleri merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, her ay düzenli olarak yapılan toplantıya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak.
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