Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere TCMB temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 14'te bıraktı. TCMB PPK Toplantı kararı tarihleri merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, her ay düzenli olarak yapılan toplantıya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022



