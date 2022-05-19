2022 Merkez Bankası kararları şu ana kadar faizi sabit tutma yönündeydi. Merkez Bankası toplantı takvimine bakıldığında daha çok fazla sınav bulunuyor. Her ay düzenlenen toplantılardan Mayıs ayınki için geri sayım sürüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak. Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak.

Mart ve Nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Ancak Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2022 için sürprizler de olabilir. Enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Nisan ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB Mayıs ayı kararına az bir süre kaldı. Piyasalarda etki edecek olan bu karar için tahminler yapıldı. Son 5 toplantıda faizleri sabit tutan TCMB'nin bu ay ne yapacağı merak konusu. Türk lirasını destekleyen politikalar üzerinde duran Merkez Bankası, bu konuda istikrarlı adımlar atmaya devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor.

