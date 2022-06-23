Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı saat kaçta duyurulacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!

Merkez Bankası toplantısının ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen vatandaş internette araştırma yapmayı sürdürüyor. TCMB her ay, toplantı yapıyor ve karar, Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı saat kaçta duyurulacak? Konuya ilişkin bilgileri sizler için hazırladık...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgiye göre bu ay toplantı 23 Haziran'da yapılacak.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’te açıklamış olacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

Faiz artışı yapılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

Bu kapsamda haziran ayı içerisinde faiz artışı beklenmiyor.



