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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı faiz kararı belli oldu mu?

10.04.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar kuru yükselişi sürdürürken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı TCMB PPK Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ilgiyle takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı faiz kararı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı faiz kararı belli oldu mu?

Merkez Bankası faiz kararı piyasaları takip eden vatandaşlarımızın gündeminde bulunuyor. Önceki ay sabit bırakılan Merkez Bankası politika faizinin bu ay ne olacağı araştırılmaya başlandı. Piyasalara yön veren faiz kararı için geri sayım başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın kararı ilgiyle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayın politika faizi kararı Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantısının sonrasında belli olacak. Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı ise 14 Nisan Perşembe gününde gerçekleştirilecek. Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması beklenmekte.

MERKEZ BANKASI 2022 MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklamıştı. Buna göre Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit olarak bırakılmasına karar vermişti. TCMB böylece savaş kaygıları sebebiyle faiz artışının da tartışıldığı dönemde 3 ay arka arkaya faizi sabit bırakma yönünde karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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