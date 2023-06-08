Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? PPK toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi Haziran ayı PPK toplantısına ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Merkez Bankası faiz kararı bu ay açıklanacak. İşte Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...
Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.
Merkez Bankası faiz kararına ilişkin yayımlanan metinde faizin depremin ardından toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu ifade edildi.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024