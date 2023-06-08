Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? PPK toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi Haziran ayı PPK toplantısına ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Merkez Bankası faiz kararı bu ay açıklanacak. İşte Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin yayımlanan metinde faizin depremin ardından toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu ifade edildi.





MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

