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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri

06.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Nisan ayında yapılan son toplantı sonrası, Merkez Bankası haftalık repo faizini yüzde 14 olarak açıklamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Tüm piyasaları ve döviz alım satımını doğrudan etkileyen faiz kararı öncesinde vatandaşlar tarih araştırması yapmaya başladı. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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