Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Gözler MB faiz kararında...

Bilindiği üzere Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürmüş ve yüzde 12'ye çekmişti. Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı merakla bekleniyor. Toplantı için geri sayım başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz toplantısı bugün (20 Ekim) tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı 14.00'da belli olacak.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin çoğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 11'e çekileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e çıkarmıştı. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyine ulaştı.



