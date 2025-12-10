FİNANS

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar gözünü TCMB'ye çevirdi

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararını merakla bekliyor.

Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı

Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı

Türkiye ekonomisi, 2025 yılının sonuna yaklaşırken önemli bir dönemeçte bulunuyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarı sağlama hedefiyle hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasalar, bu kararın ekonomik gidişata yön verecek önemli bir işaret olacağını düşünüyor.

Piyasalar, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, enflasyon verileri, döviz kurları ve altın fiyatları gibi diğer ekonomik göstergeleri de yakından takip ediyor. Dolar kuru, Euro kuru, altın fiyatları ve diğer yatırım araçlarının getirileri, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve güncel ekonomik gelişmeler, 2025 yılının son günlerinde Türkiye ekonomisinin gündemini oluşturuyor. Piyasaların ve vatandaşların gözü, TCMB'nin alacağı kararda. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar, ekonomik gidişat açısından belirleyici olacak.

