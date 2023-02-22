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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor!

22.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. TCMB son toplantı sonrası politika faizini 7. kez değiştirmeyerek yüzde 14'te tutmuştu. Öte yandan piyasalarda beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edilemn soru Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile yanıt buldu. Öte yandan Dolar/TL kuru, Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hareketli bir grafik sergiliyor. İşte konuya ilişkin detaylar ile 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat ...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

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Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

merkez bankası faiz kararı

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