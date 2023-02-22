Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edilemn soru Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile yanıt buldu. Öte yandan Dolar/TL kuru, Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hareketli bir grafik sergiliyor. İşte konuya ilişkin detaylar ile 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat ...
Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.
Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
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