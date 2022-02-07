Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

FED faiz toplantısının sona ermesinin ardından gözler Merkez Bankası faiz toplantısına çevrildi. FED faiz kararı 26 Ocak'ta açıklandı. Merkez Bankası faiz toplantısı yaklaşırken toplantıda alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ocak'ta, faiz indirimiyle alakalı, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası 20 Ocak'ta faizleri sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ocak 2022'de yapılan yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısında, faizlerin yüzde 14'te sabit tutulması kararı verilmişti. TCMB'nin PPK toplantısı 17 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı 14.00'da açıklanacak. Aralık ayında da faizler 100 baz puan indirilmiş ve yüzde 14'e düşmüştü.

FED FAİZ TOPLANTISI KARARI

FED faiz kararı 26 Ocak'ta açıklandı. FED faiz toplantısının sonucunda, politika faizi yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutuldu. FED, 2021 Aralık ayında da faizleri sabit bırakmıştı. 2022'de FED'in 3 kez faiz artırımı yapacağı açıklandı.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)



