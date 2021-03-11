Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

Naci Ağbal göreve geldikten sonra 2 ay faiz artırımına gitmiş, Ocak ayında ise faizi aynı seviyede tutmuştu. 2021 Şubat ayının faiz kararında ise Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Dövizdeki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir hamle yapacağı da merak edilmeye başlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Mart ayında faiz oranları artacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek. Faiz kararı ise saat 14.00 itibariyle açıklanacak.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

İstatistiklere göre, 26 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar daha artarak 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat'ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu süreçte altın rezervleri, 535 milyon dolar daha yükselerek 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara kadar artış gösterdi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar daha arttı ve 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaşmış oldu.



