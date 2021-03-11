FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 12:37 | Son Güncelleme

TCMB son PPK toplantısında faizleri %17'de sabit tutmuştu. Dövizdeki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, faiz artacak mı gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayında faiz artacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

Naci Ağbal göreve geldikten sonra 2 ay faiz artırımına gitmiş, Ocak ayında ise faizi aynı seviyede tutmuştu. 2021 Şubat ayının faiz kararında ise Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Dövizdeki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir hamle yapacağı da merak edilmeye başlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Mart ayında faiz oranları artacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek. Faiz kararı ise saat 14.00 itibariyle açıklanacak.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

İstatistiklere göre, 26 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar daha artarak 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat'ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu süreçte altın rezervleri, 535 milyon dolar daha yükselerek 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara kadar artış gösterdi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar daha arttı ve 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaşmış oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Kısa çalışma ödeneği bu tarihte bitiyorKısa çalışma ödeneği bu tarihte bitiyor
2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Yasak kalktı, fiyatlar düştü!
Yasak kalktı, fiyatlar düştü!
Okulun bodrumunda yetiştirdiler!
Okulun bodrumunda yetiştirdiler!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erik pastırma fiyatlarını geçti gram altınla yarışıyor!
Dikkat çeken fiyat: Gram altınla yarışıyor!
İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı için geri sayım
Bakan Pekcan'dan son dakika Eximbank açıklaması!
Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması!
7 kişi bu şekilde zengin oldu! Almanya'ya 200 bin adet gönderdiler
7 kişi bu şekilde zengin oldu!
Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’ten
Engellilere hibe desteği başvurusu başladı
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.