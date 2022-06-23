Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaça belli olacak? Merkez Bankası 2022 Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Her ay, toplantı yapılıyor ve Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından Merkez Bankası kararını açıklıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olacak? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgiye göre bu ay faiz kararı 23 Haziran 2022 Perşembe günü duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı saat 14:00’te açıklamış olacak.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

Faiz artışı yapılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

Bu kapsamda haziran ayı içerisinde faiz artışı beklenmiyor.

