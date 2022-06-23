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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Gözler TCMB Haziran 2022 PPK toplantısında!

23.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararının hangi yönde olacağı bu ay döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Peki Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Gözler TCMB Haziran 2022 PPK toplantısında!

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ile ilgili bilgiler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

2022 HAZİRAN MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Alınan karar saat 14.00'te duyurulacak.

Açıklamalarla beraber faiz artışı yapılmayacağını duyurmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sabit kalacak. faiz hem haram hem günah
merkez bankası sıkıyorsa hazinenin aldığı faizi düşürsün elindeki parayı peşkeş çekmeyi bıraksın milletlede dalga geçmesinler kur korumalının yıllık faizi yüzde seksen an itibariyle bu ali cengiz oyunlarının bedelini inşAllah millet sandıkta soracak hiç merak etmeyin
Türkiye nin bu hale gelmesinin tek sebebi ülkeyi yönetenlerdir Avrupa bizi kıskanıyorsa oda kendi paramız TL değeri kalmayıp halkın döviz ve altına daha fazla güvendiği için herkes çatlasın

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