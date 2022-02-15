Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Gözler, yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi. Toplantı için geri sayım sürerken Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararının belli olacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklama ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürmesine karşın faizdeki indirimlerin piyasaya yansımadığı görüldü.

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 17 Şubat Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kararı duyurması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak. Toplantı 17 Şubat Perşembe günü yapılacak.

