FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

15.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından yapacağı açıklama ile duyuracak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?Merkez Bankası faiz kararının belli olacağı toplantıya ilişkin detaylar haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Gözler, yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi. Toplantı için geri sayım sürerken Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararının belli olacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklama ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürmesine karşın faizdeki indirimlerin piyasaya yansımadığı görüldü.

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 17 Şubat Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kararı duyurması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak. Toplantı 17 Şubat Perşembe günü yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
Bakan Nebati'den elektrik ve doğal gaz açıklaması!Bakan Nebati'den elektrik ve doğal gaz açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Elektrik faturası için yeni formül masada

Elektrik faturası için yeni formül masada

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.