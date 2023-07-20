MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 20 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün (20 Temmuz 2023 Perşembe) açıklanacak. Açıklama, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te belli olacak. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 20 Temmuz 2023 Perşembe günü altın fiyatları...
Altın fiyatları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.702,39 TL üzerinden yapan gram altın 1.718,67 liradan alınıyor, 1.718,94 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.376,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.212,00 liradan alınıyor, 11.465,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.714.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.615,00 liradan alınıyor, 5.759,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.857,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Temmuz itibariyle 2.790,00 liradan alınıyor, 2.880,00 liradan satılıyor.
Tam altın 20 Temmuz günü 11.098.01 TL alış, 11.329,19 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
TCMB PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımı sonrası yayımlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024