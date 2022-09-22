Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı 2022? Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yapıldı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı 2022? Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe (bugün) açıklandı. Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan faiz kararı ve faiz karar metni gerekçeleri ile yayımlandı.

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı sonrası saat 14.00'da yapıldı.

Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indiri. Yüz baz puanlık bir indirim var.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 13,00'ten yüzde 12,00'ye çekildi.

