Merkez Bankası faiz kararı sonrası 14 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? Faiz kararı sonrası 14 ayar bilezikte son durum

14 ayar bilezik fiyatı, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekonomistler yapılan anketlerde faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirmiş oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası 14 ayar bilezik ne kadar oldu?

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 ayar altın bilezik altın 568,77 TL alış, 680,22 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yarım altın alış/satış: 3.287,29 /3.370,27

Ata altın alış/satış: 6.875,00/ 7.004,00

Ziynet altın alış/satış: 6.595,19 /6.719,92



