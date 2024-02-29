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Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: 'Önemli bir aşama kaydedildi' diyerek duyurdular!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 14:12
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Merkez Bankası faizleri yüzde 45'te sabit bıraktığı kararına ilişkin PPK özet metnini yayımladı. TCMB metninde, "Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir" ifadesi dikkat çekti.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: 'Önemli bir aşama kaydedildi' diyerek duyurdular!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 ay sonra ilk kez faiz artırımı konusunda frene basarak, politika faizini yüzde 45 seviyesinde zirvede bırakmıştı. Bunun ardından yılın ikinci faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) özet metni de yayımlandı.

PPK toplantı özetinde, "Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır"ifadesine yer verildi.

Ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına vurgu yapılarak, "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." denildi.


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Merkez Bankası
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