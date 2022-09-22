Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yapıldı ve altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? 22 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Yüz baz puanlık bir indirim var.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası:

Gram Altın: 984,67 TL

Dolar: 18,39 TL

Euro: 18,13 TL

ALTIN FİYATLARI NE OLDU?

Altın fiyatları ise dün Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 1697 dolar seviyelerinde hareket etti.

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Dün 982 liradan günü kapatan altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Ancak bugün faiz kararı sonrası 984 lira seviyelerinde bulunuyor.



