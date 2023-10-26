Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum! Ons altın 2000 doları aştı, gram rekor kırdı

Altın ve dolar fiyatı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırılarak yüzde 35 seviyesine çekildi.

Öte yandan jeopolitik belirsizliğin arttığı ve Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir ortamda altın fiyatları önemli bir yükseliş göstererek yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, yüksek getirilere rağmen, altın yaklaşık yüzde 9'luk kayda değer bir artış göstererek beş ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

GRAM ALTIN FİYATI TARİHİ ZİRVEDE

Ons altın bu sabah 2003 doların üzerini test etti. Gram altın rekorunu 1808 liraya kadar yükseltti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.097 TL, Cumhuriyet altını 12.603 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.788 TL’den fiyatlanıyor.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL kuru bu sabah 28,15 civarında işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 29,75’ten değerleniyor. Uzmanlar sıkılaşma sürecinin devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşündüklerini ifade ediyor.





