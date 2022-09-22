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Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 22 Eylül dolar ne kadar, kaç TL?

22.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı sonrası doların ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararından sonra gözler bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıya çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası beklenen açıklama birazdan yapıldı. TCMB Ağustos'ta bu senenin ilk faiz indirimini yapmışı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 22 Eylül dolar ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 22 Eylül dolar ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yapıldı ve dolarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 22 Eylül dolar ne kadar, kaç TL?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Yüz baz puanlık bir indirim var.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,39 TL oldu.

Euro: 18,13 TL'yi görüken Gram Altın: 984,67 TL'den el değiştiriyor.

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3461 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3331 TL ve güncel satış fiyatı 18,3592 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,35 TL bandında seyrediyor.

Dolar/TL alış fiyatı 18,3426 TL, satış fiyatı 18,35244 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,39 TL'yi gördü.

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