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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? TCMB PPK Aralık toplantısı

06.12.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bu ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak olan kurul sonrası karar açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? TCMB PPK Aralık toplantısı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2023 Aralık ayı Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası açıklanacak.

Konuya ilişkin açıklamanın aynı gün saat 14.00'dan sonra yapılması bekleniyor.

merkez-bankası-faiz-kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI ALTINCI KEZ ARTIRDI

Kasım ayında piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İşte karar metninde öne çıkan ifadeler:

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

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