Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz oranını sabit mi tuttu? Enflasyon ne zaman düşer?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB, 500 baz puan indirimi sonrası faizi yüzde 14’e çekmiş; ocak, şubat, mart aylarında ise faiz kararı sabit tutma yönünde olmuştu. 2022'nin dördüncü TCMB toplantısının ardından açıklamada bulunuldu. 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz sabit mi bıraktı? sorularının yanıtına Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI SABİT Mİ TUTTU?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 Perşembe (bugün) açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir"

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını duyurdu.

