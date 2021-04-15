FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı?

15.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 15 Nisan Perşembe gününde gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısı vatandaşların gündemi oldu. Piyasaların gidişatını şekillendirecek olan Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Peki piyasaları yakından etkileyecek olan bu karar belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı? İşte yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı?

Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası toplantısı vatandaşların gündemi oldu. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki piyasaları yakından etkileyecek olan bu karar belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI? FAİZ ARTTI MI, AZALDI MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan Perşembe günü yani bugün yapılacak. Toplantının gerçekleşme saati ile ilgili bir açıklama yapılmazken yeni faiz kararı toplantının ardından belli olacak.

Foreks anketine katılım sağlayan 22 ekonomistin 21'i faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. 1 ekonomist ise faizin 100 baz puan artışla yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği tahminini yaptı. 2021 sene sonuna ilişkin görüş bildiren 12 ekonomistin medyan tahmini yüzde 15,50 seviyesinde gerçekleşti.

Yıl sonu anketii ile ilgili en düşük faiz tahmini yüzde 13,00, en yüksek tahmin ise yüzde 18,00 seviyesinde oldu. Geçen ay yapılan ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 14,25 seviyesinde oluşmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçen ay ise 100 baz puanlık faiz beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00 seviyesine yükseltilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Özelleştirme İdaresi'nden yeni karar!Özelleştirme İdaresi'nden yeni karar!
Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

İki ay üretim duracak

İki ay üretim duracak

En çok satılanlar belli oldu!

En çok satılanlar belli oldu!

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

480 bin metrekare hazine arazisi satışa çıkıyor

480 bin metrekare hazine arazisi satışa çıkıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.