Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi 'Yanlışlık var'

Merkez Bankası saat 14.00'da faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası piyasaları şaşırtmayarak 100 baz puan indirime gitti ve politika faizini yüzde 39,5'e çekti. Merkez Bankası'nın karar metnini açıklamasının ardından ekonomistlerde peş peşe değerlendirmelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Merkez Bankası karar metninde dezenflasyon sürecinin yavaşladığına dikkat çekerek, " Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunna Merkez Bankası, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Faiz indirimini destekliyorum. Faiz indirimini desteklemiyorum. Kararsızım. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Merkez Bankası'nın kararını açıklamasının ardından uzman isimler sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara, "Merkez Bankası karar metninde faizi indirmememek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim" dedi.

"YANLIŞLIK VAR"

Gazeteci Alaattin Aktaş, "PPK kararında bir yanlışlık var" diyerek ya faiz indiriminde ya da karar metninde bir yanlışlık olduğuna dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

"SAPTI ÇOKTAN"

Ekonomist İris Cibre, paylaşımlarında şu sözleri kullandı:



"Daha ne kadar sapma bekliyorlar acaba?

Yani, pas geçmeliydi gibi bir kastım yok yanlış anlaşılmasın ama, sapma falan deyince olmuyor

Saptı çoktan..."

"TCMB aslında enflasyonun kaynağının faizle alakalı olmadığını, gıda ve yapışkan Hizmetler dolayısıyla beklentilerde ve fiyatlamada bozulmadan dem vurmuş.

Ki aslında doğru; enflasyon faiz etkisinden koptu hatta tersine etkisi var diye ben de ekleme yapayım..."