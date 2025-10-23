FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi 'Yanlışlık var'

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. TCMB, beklentiler üzerine 100 baz puanlık faiz indirimine gitti. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın faiz indirimini ve karar metnindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi 'Yanlışlık var'
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası saat 14.00'da faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası piyasaları şaşırtmayarak 100 baz puan indirime gitti ve politika faizini yüzde 39,5'e çekti. Merkez Bankası'nın karar metnini açıklamasının ardından ekonomistlerde peş peşe değerlendirmelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Merkez Bankası karar metninde dezenflasyon sürecinin yavaşladığına dikkat çekerek, " Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunna Merkez Bankası, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Mynet Anket Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Faiz indirimini destekliyorum.
Faiz indirimini desteklemiyorum.
Kararsızım.
Bu anket 7 saat 47 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Merkez Bankası'nın kararını açıklamasının ardından uzman isimler sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara, "Merkez Bankası karar metninde faizi indirmememek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim" dedi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi Yanlışlık var 1

"YANLIŞLIK VAR"

Gazeteci Alaattin Aktaş, "PPK kararında bir yanlışlık var" diyerek ya faiz indiriminde ya da karar metninde bir yanlışlık olduğuna dikkat çekti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi Yanlışlık var 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

"SAPTI ÇOKTAN"

Ekonomist İris Cibre, paylaşımlarında şu sözleri kullandı:

"Daha ne kadar sapma bekliyorlar acaba?
Yani, pas geçmeliydi gibi bir kastım yok yanlış anlaşılmasın ama, sapma falan deyince olmuyor
Saptı çoktan..."

"TCMB aslında enflasyonun kaynağının faizle alakalı olmadığını, gıda ve yapışkan Hizmetler dolayısıyla beklentilerde ve fiyatlamada bozulmadan dem vurmuş.
Ki aslında doğru; enflasyon faiz etkisinden koptu hatta tersine etkisi var diye ben de ekleme yapayım..."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzmanlardan ilk tepkiler geldi Yanlışlık var 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanı Hamdi Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktıİş insanı Hamdi Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Promosyonda bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi?Promosyonda bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi?

Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.