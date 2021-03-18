Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

"Yükselen küresel enflasyon beklentilerinin gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya" yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, iktisadi faaliyetlerin güçlü bir seyir izlediği belirtildi. "Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artmasının" beklendiği belirtilerek, "salgının seyrine ilişkin muhtemel gelişmelere bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerindeki riskler önemini koruduğu" vurgulandı. Açıklamada, "Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güçlü seyreden iç talebin yanı sıra ithalat fiyatlarındaki artışlar cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'yükseltilmesine karar verildiği" belirtildi.

Güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılacak

Açıklamada enflasyona ilişkin risklere de dikkat çekildi. "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.

"Kurul, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Enflasyonda, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğinin de altı çizilen açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmeye devam edilecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.